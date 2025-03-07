Норильчанин столкнулся с необычным способом возврата 16 тысяч за услугу: ему переводили по 300−500 рублей

Предприниматель не отказал в возврате, но сделал это весьма оригинально: вместо стандартного перевода мужчина начал получать небольшие суммы — от 316 до 516 рублей. Такой подход не устроил клиента, и он обратился за помощью в Роспотребнадзор.
Специалисты ведомства поддержали потребителя и подали иск в суд. В процессе разбирательства предприниматель все же вернул всю сумму. Кроме того, суд постановил взыскать с ИП Ковалевой С. К. еще 1000 рублей в качестве компенсации морального вреда и 500 рублей штрафа, рассказывают в Управлении.