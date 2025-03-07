Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Норильчанин столкнулся с необычным способом возврата 16 тысяч за услугу: ему переводили по 300−500 рублей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Норильчанин приобрел подарочную карту на массаж в одном из салонов красоты за 16 000 рублей. Однако воспользоваться услугой он так и не смог — обстоятельства изменились, и он решил вернуть деньги.

Источник: НИА Красноярск

Предприниматель не отказал в возврате, но сделал это весьма оригинально: вместо стандартного перевода мужчина начал получать небольшие суммы — от 316 до 516 рублей. Такой подход не устроил клиента, и он обратился за помощью в Роспотребнадзор.

Специалисты ведомства поддержали потребителя и подали иск в суд. В процессе разбирательства предприниматель все же вернул всю сумму. Кроме того, суд постановил взыскать с ИП Ковалевой С. К. еще 1000 рублей в качестве компенсации морального вреда и 500 рублей штрафа, рассказывают в Управлении.