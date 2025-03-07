Мошенники придумали новую схему перед 8 марта: как не попасть в ловушку

Аферисты перестраивают свои схемы под любой праздничный день. Они добрались и до 8 марта. В честь праздника мошенники предлагают россиянам подарки от западных брендов. Конечно, этот план — не широта их души. Об обманной схеме подробно рассказал агентству «Прайм» аналитик Петр Иванов.