Мошенники придумали новую схему перед 8 марта: как не попасть в ловушку

Аферисты перестраивают свои схемы под любой праздничный день. Они добрались и до 8 марта. В честь праздника мошенники предлагают россиянам подарки от западных брендов. Конечно, этот план — не широта их души. Об обманной схеме подробно рассказал агентству «Прайм» аналитик Петр Иванов.
Он напомнил, что именно праздники — самые плодотворные дни для мошенничества. Преступники пользуются уязвимым состоянием жителей. На этот раз злоумышленники решили якобы дарить подарки, а потом получать за них большие деньги.
«Они ошарашивают собеседника приятной новостью о возобновлении работы западных компаний и предлагают в честь этого получить небольшой подарок от знаменитого бренда. Все совершенно бесплатно, просто нужно подтвердить доставку, прочитав код из СМС», — предупредил Петр Иванов.
Но на этом мошенники не останавливаются. Они обращаются к пользователям мессенджеров с предложением передать доступ к учетной записи. За это злоумышленники якобы хорошо заплатят.