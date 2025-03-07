В январе красноярцы чаще всего летали в Москву

В аэропорту Красноярск подвели итоги работы за февраль 2025 года. Как рассказала пресс-служба воздушной гавани, пассажиропоток в прошлом месяце составил 286 242 человека — это на 4% больше, чем год назад.
На международных воздушных линиях обслужили 53 124 пассажира, а на внутренних — 229 798.
В феврале 2025 сотрудники аэропорта зафиксировали 1 418 взлетов — на 5% больше, чем в 2024 году.
Самыми востребованными направлениями из краевой столицы в прошлом месяце стали Москва, Новосибирск, Иркутск, Норильск, Санкт-Петербург, Пхукет, Сочи, Благовещенск, Ташкент и Игарка.
Ранее мы писали, что в Красноярске обсудили ход строительства Богородице-Рождественского кафедрального собора на Стрелке.