В Красноярске началась уличная торговля цветами к 8 Марта

Вчера вечером и сегодня утром горожане заметили у обочин дорог и на больших парковках первые машины, с которых продают тюльпаны, мимозу, воздушные шары, игрушки и другую праздничную атрибутику. Но делать это можно не везде.
Официальные места для уличной торговли цветами к празднику 8 Марта определила мэрия, точки расположены во всех районах города.
Самое главное условие для предпринимателей, которые подали заявки на работу по установленным адресам и получили разрешения, — содержание территории в чистоте и порядке.
Бизнесмены говорят, что в этом году в среднем один тюльпан обойдется красноярцам в 180 рублей. Все цветы выращены в местных теплицах — в Красноярске, в Берёзовке и Дивногорске.
Самый большой наплыв покупателей ожидается в последний рабочий день — 7 марта мужчины будут сотнями закупать тюльпаны для того, чтобы поздравить своих женщин-коллег.
Несмотря на то, что разрешение на торговлю цветами выдается бесплатно, сотрудники администрации совместно с полицией проводят рейды по местам несанкционированной продажи и составляют протоколы. Для нарушителей предусмотрена административная ответственность: размер штрафа составляет для физических лиц до 2 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — до 5 тысяч, для юридических лиц — до 10 тысяч рублей.
О фактах незаконной торговли красноярцы могут сообщать по телефону 112.