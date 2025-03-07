В Красноярске началась уличная торговля цветами к 8 Марта

Несмотря на то, что разрешение на торговлю цветами выдается бесплатно, сотрудники администрации совместно с полицией проводят рейды по местам несанкционированной продажи и составляют протоколы. Для нарушителей предусмотрена административная ответственность: размер штрафа составляет для физических лиц до 2 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — до 5 тысяч, для юридических лиц — до 10 тысяч рублей.