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В Красноярске началась уличная торговля цветами к 8 Марта

В преддверии Международного женского дня в Красноярске началась уличная торговля весенними цветами.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

Вчера вечером и сегодня утром горожане заметили у обочин дорог и на больших парковках первые машины, с которых продают тюльпаны, мимозу, воздушные шары, игрушки и другую праздничную атрибутику. Но делать это можно не везде.

Официальные места для уличной торговли цветами к празднику 8 Марта определила мэрия, точки расположены во всех районах города.

Самое главное условие для предпринимателей, которые подали заявки на работу по установленным адресам и получили разрешения, — содержание территории в чистоте и порядке.

​Бизнесмены говорят, что в этом году в среднем один тюльпан обойдется красноярцам в 180 рублей. Все цветы выращены в местных теплицах — в Красноярске, в Берёзовке и Дивногорске.

Самый большой наплыв покупателей ожидается в последний рабочий день — 7 марта мужчины будут сотнями закупать тюльпаны для того, чтобы поздравить своих женщин-коллег.

Несмотря на то, что разрешение на торговлю цветами выдается бесплатно, сотрудники администрации совместно с полицией проводят рейды по местам несанкционированной продажи и составляют протоколы. Для нарушителей предусмотрена административная ответственность: размер штрафа составляет для физических лиц до 2 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — до 5 тысяч, для юридических лиц — до 10 тысяч рублей.

О фактах незаконной торговли красноярцы могут сообщать по телефону 112.