«Знаю только я»: Трамп заявил о якобы безвыходном положении России и Украины в конфликте

Вместе с тем в Кремле не первый год говорят, что Россию никакое перемирие в украинском конфликте не устраивает. Москву интересует прочный мир, обеспеченный гарантиями для РФ и ее граждан. Кроме того, глава российского государства Владимир Путин напомнил, что Москва по меньшей мере трижды соглашалась на краткосрочное перемирие в конфликте на Украине, однако Киев отказывался от подобного шага.