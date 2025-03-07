«Знаю только я»: Трамп заявил о якобы безвыходном положении России и Украины в конфликте

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина хотят заключить соглашение по урегулированию конфликта, поскольку «у них нет выбора». Об этом американский лидер заявил, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.
«Украина хочет заключить сделку, потому что я не думаю, что у них есть выбор. Я также думаю, что Россия хочет заключить сделку, потому что… определенным другим образом, который знаю только я, у них нет выбора тоже», — сказал Дональд Трамп.
Ранее президент США заявил о достигнутом в последние несколько дней прогрессе с Россией и Украиной. Трамп добавил, что беседы с представителями из России и Украины ведутся. Контакты были и в последние дни. Американский лидер выразил надежду на то, что это приведет к мирному договору.
Вместе с тем, спецпосланник президента США по Украине и России Кит Келлог заявил, что Штаты путем ограничения военной поддержки Украины пытаются подтолкнуть киевский режим к ведению переговоров по урегулированию кризисной ситуации с Россией.
И вот уже на следующей неделе, добавил спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, в рамках переговоров в Саудовской Аравии Вашингтон и Киев будут обсуждать в том числе шестимесячное перемирие в конфликте на Украине. Также будут обсуждаться основы будущей сделки по полному урегулированию кризиса.
Вместе с тем в Кремле не первый год говорят, что Россию никакое перемирие в украинском конфликте не устраивает. Москву интересует прочный мир, обеспеченный гарантиями для РФ и ее граждан. Кроме того, глава российского государства Владимир Путин напомнил, что Москва по меньшей мере трижды соглашалась на краткосрочное перемирие в конфликте на Украине, однако Киев отказывался от подобного шага.
Российский лидер уточнил, что с подобными предложениями к нему обращался премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, а также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готова к честному разговору по урегулированию украинского конфликта. Дипломат подчеркнул, что в этом вопросе для России важно обеспечить собственную безопасность.