В Госдуме хотят ограничить рост цен на цветы перед праздниками

Власти хотят ограничить рост цен на цветы в преддверии праздников.
«Прошу вас выразить позицию ведомства относительно возможности законодательного ограничения ценовой политики в отношении цветочной продукции непосредственно в дни официальных государственных и неофициальных профессиональных праздников, а также в течение, к примеру, двух-трех дней перед этими датами», — сказано в письме Нилова в ФАС РФ. Информацию об этом передает РИА «Новости».
По словам депутата, в преддверии Международного женского дня, отмечаемого 8 марта, в различных регионах России наблюдается значительное увеличение стоимости букетов, которое может достигать 40−70%. Рост цен является ежегодной тенденцией: в канун главных праздничных дат поставщики цветов часто создают условия для искусственного повышения цен. Это приводит к повышенному спросу и, как следствие, к существенному увеличению стоимости цветочных композиций.
Депутат обратил внимание на то, что цены на цветы возвращаются к обычному уровню сразу после завершения праздников. Нилов подчеркнул необходимость законодательного регулирования этой проблемы и выразил готовность разработать соответствующий законопроект для предотвращения спекулятивного повышения цен.