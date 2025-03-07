В Госдуме хотят ограничить рост цен на цветы перед праздниками

«Прошу вас выразить позицию ведомства относительно возможности законодательного ограничения ценовой политики в отношении цветочной продукции непосредственно в дни официальных государственных и неофициальных профессиональных праздников, а также в течение, к примеру, двух-трех дней перед этими датами», — сказано в письме Нилова в ФАС РФ. Информацию об этом передает РИА «Новости».