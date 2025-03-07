Не все предприниматели Омска правильно убирают снег

«Сейчас площадь, которую должны содержать такие субъекты — это 10 метров от крыльца по периметру. К слову, если вблизи есть проезжая часть, то территорию до нее также содержит собственник помещения, но обслуживает не больше 15 метров до нее», — отмечает Рогозин.