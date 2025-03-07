Не все предприниматели Омска правильно убирают снег

В Омске прошел рейд по выявлению предпринимателей, которые не соблюдают новые требования по очистке территорий от снега. Изменения в ступили в силу с 1 марта 2025 года. Директор департамента контроля Марк Рогозин лично проинспектировал несколько торговых точек в Ленинском округе Омска.
В ходе рейда было установлено, что некоторые торговые объекты, например, ТЦ по адресу Гашека, 18, и расположенные рядом киоски, соблюдают новые правила. Однако, не все предприниматели готовы к изменениям.
«Сейчас площадь, которую должны содержать такие субъекты — это 10 метров от крыльца по периметру. К слову, если вблизи есть проезжая часть, то территорию до нее также содержит собственник помещения, но обслуживает не больше 15 метров до нее», — отмечает Рогозин.
Нарушения были выявлены у магазинов на Светловской, 2, где скопления наледи на тротуаре свидетельствуют о несоблюдении требований по уборке и обработке противогололедными материалами.
Фото: пресс-служба администрации Омска.
Марк Рогозин подчеркнул, что хозяйствующие субъекты обязаны привести территорию в порядок в течение суток после окончания снегопада. Всем нарушителям будут выданы предписания. Если нарушения не будут устранены, предприниматель получит штраф до 20 тысяч рублей.
Как отмечают в мэрии, такие рейды будут проводиться ежедневно. Омичи и сами могут пожаловаться на некачественную уборку снега. Жалобы на неубранные дворы следует направлять в управляющие компании или Государственную жилищную инспекцию. Не забудьте приложить фото и видео, озвучив место и дату съемки.