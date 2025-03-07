Депутат Госдумы от Омска Смолин предложил серьезно увеличить детские пособия

Депутат рассказал, что уже обсудил инициативу с вице-премьером Татьяной Голиковой. Парламентарий подчеркнул, что существующая система вынуждает некоторых родителей увольняться с работы, чтобы сохранить право на пособие, так как оно выплачивается лишь при доходе ниже прожиточного минимума.