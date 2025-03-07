Депутат Госдумы от Омска Смолин предложил серьезно увеличить детские пособия

Депутат Госдумы от Омской области Смолин предлагает увеличить детские пособия до 1,5 прожиточного минимума. По мнению парламентария, это позволит поддержать семьи в сельской местности, где уровень доходов часто остается низким.
Депутат рассказал, что уже обсудил инициативу с вице-премьером Татьяной Голиковой. Парламентарий подчеркнул, что существующая система вынуждает некоторых родителей увольняться с работы, чтобы сохранить право на пособие, так как оно выплачивается лишь при доходе ниже прожиточного минимума.
Голикова, признав важность детских пособий как достижения социальной политики, отметила наличие проблем с фиктивными разводами и увольнениями ради получения выплат. В связи с этим, правительство пока не готово принять решение по предложению Смолина.
Напомним, что с 1 февраля минимальный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет составляет 10 100 рублей, а единое пособие для детей до 17 лет — от 8 800 до 17 700 рублей.
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