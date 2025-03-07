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Депутат Госдумы от Омска Смолин предложил серьезно увеличить детские пособия

Депутат обсудил свою инициативу с вице-премьером Татьяной Голиковой.

Источник: Комсомольская правда

Депутат Госдумы от Омской области Смолин предлагает увеличить детские пособия до 1,5 прожиточного минимума. По мнению парламентария, это позволит поддержать семьи в сельской местности, где уровень доходов часто остается низким.

Депутат рассказал, что уже обсудил инициативу с вице-премьером Татьяной Голиковой. Парламентарий подчеркнул, что существующая система вынуждает некоторых родителей увольняться с работы, чтобы сохранить право на пособие, так как оно выплачивается лишь при доходе ниже прожиточного минимума.

Голикова, признав важность детских пособий как достижения социальной политики, отметила наличие проблем с фиктивными разводами и увольнениями ради получения выплат. В связи с этим, правительство пока не готово принять решение по предложению Смолина.

Напомним, что с 1 февраля минимальный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет составляет 10 100 рублей, а единое пособие для детей до 17 лет — от 8 800 до 17 700 рублей.

Ранее мы рассказывали, что в Омской школе № 72 уроки русского замещает учитель физкультуры.