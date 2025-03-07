Трассы в Акмолинской и Карагандинской областях снова открыты

7 марта 2025 года в 07:30 часов на следующих автодорогах республиканского значения открыто движение:
Акмолинская область
- «Астана-Кабанбай батыр-Нура-Темиртау» км 35−51, (п. Кабанбай батыр-гр. Карагандинской обл.).
Карагандинская область
- Автодорога «Астана-Кабанбай батыр-Нура-Темиртау» км. 51−266, уч. гр. Акмолинской обл. -г. Темиртау.
- Автодорога «Караганда-Аягоз-Тарбагатай-Богас» км. 17−217, уч. г. Караганда — г. Каркаралы.
- Автодорога «Кызылорда-Жезказган-Караганды-Шидерты» км. 788−906, уч. гр. Улытауской обл. -п. Топар.
- Автодорога «Акчатау-Агадырь-Ортау-автомобильная дорога “Кызылорда-Жезказган-Караганда-Шидерты” км. 0−180, п. Акчатау — граница области Улытау.
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