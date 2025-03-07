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Международный женский день в Башкирии ознаменуется снегом

На выходных в Башкирии ударят ночные морозы.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, какой будет погода в Башкирии на выходных. Как рассказали республиканские синоптики, в регион вернутся морозы.

8 Марта ознаменуется небольшим снегом и нулевой температурой. Ночью же метеорологи ожидают похолодание до −11 градусов.

В воскресенье, 9 марта, днем прогнозируется снегопад, а также сильный ветер. Днем температурные значения от предыдущего дня отличаться не будут, а вот ночью столбики термометров упадут до −10…-15°, при прояснениях ожидается −16…-21 градус.

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