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В Челябинске перекопают сквер у ДК «Станкомаш»: как это объясняют чиновники

В Челябинске перекопают сквер у ДК «Станкомаш» (Ленинский район) — чиновники объясняют это необходимостью замены теплосетей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Первым этапом станет реконструкция участка на улице Челябинского рабочего. Там часто бывали прорывы. Главная цель — бесперебойное теплоснабжение ближайших домов. Чтобы избежать отключений, построят временную теплотрассу. До конца июня будет ограничено движение транспорта. Просим отнестись с пониманием», — говорят в мэрии.

Там добавили также, что компания «УСТЭК-Челябинск» нарушит благоустройство сквера у ДК «Станкомаш».

«После ремонта его непременно восстановят. Зеленые насаждения и система автополива не пострадают, а обновленная теплотрасса обеспечит теплом близлежащие дома на долгие годы», — оправдываются чиновники.

Добавим, что полностью будет закрыто движение транспорта по улице Челябинского рабочего от дома 1 до дома 5 и проезд через арку дома 4-В по улице Гагарина.

Благоустройство территории сквера у Дворца культуры «Станкомаш» провели, кстати, не так давно.