В Челябинске перекопают сквер у ДК «Станкомаш»: как это объясняют чиновники

«Первым этапом станет реконструкция участка на улице Челябинского рабочего. Там часто бывали прорывы. Главная цель — бесперебойное теплоснабжение ближайших домов. Чтобы избежать отключений, построят временную теплотрассу. До конца июня будет ограничено движение транспорта. Просим отнестись с пониманием», — говорят в мэрии.