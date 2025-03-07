В Челябинске перекопают сквер у ДК «Станкомаш»: как это объясняют чиновники

«Первым этапом станет реконструкция участка на улице Челябинского рабочего. Там часто бывали прорывы. Главная цель — бесперебойное теплоснабжение ближайших домов. Чтобы избежать отключений, построят временную теплотрассу. До конца июня будет ограничено движение транспорта. Просим отнестись с пониманием», — говорят в мэрии.
Там добавили также, что компания «УСТЭК-Челябинск» нарушит благоустройство сквера у ДК «Станкомаш».
«После ремонта его непременно восстановят. Зеленые насаждения и система автополива не пострадают, а обновленная теплотрасса обеспечит теплом близлежащие дома на долгие годы», — оправдываются чиновники.
Добавим, что полностью будет закрыто движение транспорта по улице Челябинского рабочего от дома 1 до дома 5 и проезд через арку дома 4-В по улице Гагарина.
Благоустройство территории сквера у Дворца культуры «Станкомаш» провели, кстати, не так давно.