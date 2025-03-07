Вредные привычки и диагностика: Life.ru узнал у эксперта, почему в России «молодеет» инсульт

«Важно всем знать симптомы инсульта. Если вы увидели, что человеку стало плохо, неважно, на улице это или дома кто-то из ваших близких. Попросите его улыбнуться — уголок рта будет опущен. Поднять две руки — одна не сможет подняться или быстро упадёт. Назвать своё имя — речь может быть неразборчивой», — рассказала Милова.