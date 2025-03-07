Педиатр шокировала, почему кашляют абсолютно здоровые дети

Здоровые дети могут кашлять до 10 раз в сутки, и это не должно вызывать тревогу у родителей. Как рассказала педиатр Лилия Музафарова в интервью NEWS.ru, кашель — это естественный механизм защиты организма, который помогает очищать дыхательные пути от посторонних частиц.
— Доказано, что здоровые дети могут кашлять до 10 раз в день. Их число возрастает при ОРВИ, которые могут возникать пять — восемь раз в год с длительностью кашлевого периода до двух-трех недель, — сказала Музафарова.
Длительный кашель при болезни, тоже не всегда повод для беспокойства. Скорее всего организму не хватило времени на восстановление.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что прокуратура добилась переселения инвалида из Братска в новую квартиру. Предыдущее жилье признали аварийным и собирались снести.