Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Педиатр шокировала, почему кашляют абсолютно здоровые дети

Педиатр Музафарова: дети кашляют из-за защитной реакции организма.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Здоровые дети могут кашлять до 10 раз в сутки, и это не должно вызывать тревогу у родителей. Как рассказала педиатр Лилия Музафарова в интервью NEWS.ru, кашель — это естественный механизм защиты организма, который помогает очищать дыхательные пути от посторонних частиц.

— Доказано, что здоровые дети могут кашлять до 10 раз в день. Их число возрастает при ОРВИ, которые могут возникать пять — восемь раз в год с длительностью кашлевого периода до двух-трех недель, — сказала Музафарова.

Длительный кашель при болезни, тоже не всегда повод для беспокойства. Скорее всего организму не хватило времени на восстановление.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что прокуратура добилась переселения инвалида из Братска в новую квартиру. Предыдущее жилье признали аварийным и собирались снести.