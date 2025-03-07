Meta* задолжала в России более 67 млн рублей

22 сентября 2021 года бывший футболист Хохлов обратился в суд с иском к компании Facebook (принадлежит Meta, запрещен в РФ), обвинив ее в несправедливой блокировке его аккаунта. Поводом для таких действий со стороны модераторов социальной сети стала фамилия Хохлова, которая ассоциируется с неофициальным названием украинцев. В результате, 18 октября Солнцевский районный суд Москвы принял решение о взыскании с Facebook суммы в размере 65 671 000 рублей в качестве компенсации ущерба в пользу истца.