Meta* задолжала в России более 67 млн рублей

Американская компании Meta задолжала более 67,1 млн рублей по искам россиян.
Судебные приставы России взыскивают с американской компании Meta (признана в РФ экстремистской), задолженность более 67 миллионов рублей. В отношении компании открыты пять исполнительных производств.
«Судебные приставы взыскивают с американской компании Meta (признана в РФ экстремистской), более 67,1 млн рублей задолженности», — сообщил ТАСС. Уточняется, что задолженность Meta Platforms перед российским законодательством складывается из пяти различных исполнительных производств.
Четыре производства связаны с неуплатой исполнительных сборов на общую сумму 1 190 000 рублей. Еще одно производство касается взыскания средств на сумму 65 918 453 рубля по иску бывшего футболиста национальной сборной России Дмитрия Хохлова.
22 сентября 2021 года бывший футболист Хохлов обратился в суд с иском к компании Facebook (принадлежит Meta, запрещен в РФ), обвинив ее в несправедливой блокировке его аккаунта. Поводом для таких действий со стороны модераторов социальной сети стала фамилия Хохлова, которая ассоциируется с неофициальным названием украинцев. В результате, 18 октября Солнцевский районный суд Москвы принял решение о взыскании с Facebook суммы в размере 65 671 000 рублей в качестве компенсации ущерба в пользу истца.