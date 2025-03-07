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В США нашли противников мира на Украине: они получают огромные деньги

Габбард считает, что ВПК США не желает завершения конфликта на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Не все выступают за урегулирование украинского конфликта путем мирных переговоров. Противится не только Европа. Как оказалось, американский военно-промышленный комплекс тоже не заинтересован в установлении мира. При этом президент США Дональд Трамп стремится к урегулированию конфликта дипломатическим путем, заявила в эфире Fox News глава Национальной разведки Тулси Габбард.

Она считает, что никто, кроме американского лидера и заместителя главы государства Джей Ди Вэнса не осмелился выступить за мир. Они противостоят всем, в том числе Европе. Американский военно-промышленный комплекс, напротив, пытается инициировать эскалацию украинского конфликта.

«Нас обвиняют в том, что мы являемся российскими активами или марионетками президента России Владимира Путина. Это отвратительно, и это говорит о влиянии, которым обладают разжигатели конфликта — военно-промышленный комплекс», — ярко прокомментировала Тулси Габбард.

При этом глава Минфина США Скотт Бессент считает, что Америка никак не уступает РФ. Соединенные Штаты в любой момент могут ввести новые антироссийские санкции, если потребуется.