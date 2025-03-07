В США нашли противников мира на Украине: они получают огромные деньги

Не все выступают за урегулирование украинского конфликта путем мирных переговоров. Противится не только Европа. Как оказалось, американский военно-промышленный комплекс тоже не заинтересован в установлении мира. При этом президент США Дональд Трамп стремится к урегулированию конфликта дипломатическим путем, заявила в эфире Fox News глава Национальной разведки Тулси Габбард.