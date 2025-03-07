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В Омске депобр не записывает детей в лицей в Кузьминках

Это связано с региональным подчинением школы.

Источник: РИА "Новости"

Первый замдиректора департамента образования администрации Омска Лариса Жукова отметила, что для записи ребёнка в первый класс нового лицея в Кузьминках обращаться нужно в министерство образования Омской области. Это связано с региональным подчинением лицея.

Всего в первый класс в школах Омска в текущем году пойдут примерно на 1000 первоклассников меньше, чем годом ранее. Запись детей в школу начнётся 1 апреля и будет вестись до 30 июня. Это первый этап, когда заявление могут подать родители первоклассников, которые относятся к школе по микроучастку. Остальные желающие попасть в конкретную школу смогут подавать заявления с 7 июля по 5 сентября.

Ранее мы писали, что в Омске отремонтируют еще одну школу.