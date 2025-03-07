В Омске депобр не записывает детей в лицей в Кузьминках

Всего в первый класс в школах Омска в текущем году пойдут примерно на 1000 первоклассников меньше, чем годом ранее. Запись детей в школу начнётся 1 апреля и будет вестись до 30 июня. Это первый этап, когда заявление могут подать родители первоклассников, которые относятся к школе по микроучастку. Остальные желающие попасть в конкретную школу смогут подавать заявления с 7 июля по 5 сентября.