В Омске депобр не записывает детей в лицей в Кузьминках

Первый замдиректора департамента образования администрации Омска Лариса Жукова отметила, что для записи ребёнка в первый класс нового лицея в Кузьминках обращаться нужно в министерство образования Омской области. Это связано с региональным подчинением лицея.
Всего в первый класс в школах Омска в текущем году пойдут примерно на 1000 первоклассников меньше, чем годом ранее. Запись детей в школу начнётся 1 апреля и будет вестись до 30 июня. Это первый этап, когда заявление могут подать родители первоклассников, которые относятся к школе по микроучастку. Остальные желающие попасть в конкретную школу смогут подавать заявления с 7 июля по 5 сентября.
Ранее мы писали, что в Омске отремонтируют еще одну школу.