В Италии призвали распространить на Украину статью о коллективной обороне НАТО

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони предложила применить статью 5 НАТО о коллективной обороне к Украине, не предоставляя ей членства в альянсе. Об этом она заявила после внеочередного саммита по обороне в Брюсселе, передает FT.
Мелони отметила, что отправка европейских войск на Украину является неэффективным и сложным решением. Она подчеркнула, что справедливый мир требует четких гарантий безопасности, которые могут быть обеспечены в рамках НАТО.
Премьер-министр также упомянула о миротворческих миссиях ООН, но подчеркнула, что они актуальны только после начала мирного процесса, что не обсуждается в текущей ситуации. По ее мнению, использование статьи 5 НАТО стало бы более эффективным решением для обеспечения долгосрочной и стабильной безопасности. Это предложение было вынесено на обсуждение.
При этом несколько дней назад Мелони заявила, что ответила отказом на предложение президента Франции Эммануэля Макрона и коллеги из Британии Кира Стармера по Украине. Она подчеркнула, что Италия не будет отправлять своих солдат на Украину.
2 марта в Лондоне состоялся неформальный европейский саммит, посвященный ситуации на Украине и вопросам коллективной безопасности. Британский премьер Кир Стармер заявил, что будет создана коалиция стран, готовых защитить соглашения по Украине и обеспечить мир. По данным агентства Bloomberg, Великобритания и Франция планируют предложить президенту США Дональду Трампу создать группу стран, которая будет готова участвовать в возможном размещении миротворцев на Украине.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что военный контингент Европейского союза (ЕС) на Украине будет означать прямую войну стран Европы против России. По его словам, Российская Федерация категорически не потерпит появления контингентов стран НАТО на территории Украины. Кроме того, присутствие «миротворческих сил» Евросоюза в Киеве для российской стороны будет означать то же самое, что присутствие НАТО.
Тем временем госсекретарь США Марко Рубио заявил, что президент США Дональд Трамп считает преждевременным говорить о гарантиях безопасности на Украине до того, как будет заключено мирное соглашение по Украине.
Президент Владимир Путин отмечал, что Россия никогда не отказывалась от разрешения конфликта на Украине мирным путем. Москва всегда была готова вести мирные переговоры. Об исключительно силовом методе разрешения проблемы со стороны России речи никогда не шло.