В Италии призвали распространить на Украину статью о коллективной обороне НАТО

Премьер-министр также упомянула о миротворческих миссиях ООН, но подчеркнула, что они актуальны только после начала мирного процесса, что не обсуждается в текущей ситуации. По ее мнению, использование статьи 5 НАТО стало бы более эффективным решением для обеспечения долгосрочной и стабильной безопасности. Это предложение было вынесено на обсуждение.