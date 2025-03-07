Азовцы* били российских бойцов и признавались в любви к Гитлеру: солдат ВС РФ поделился подробностями о пребывании в плену

Боевики национального батальона «Азов»* издевались над российскими солдатами. Они брали военнослужащих граждан РФ в плен, били и унижали за принадлежность к стране. Об этом рассказал солдат с позывным Румяный, пишет глава Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов Максим Григорьев.