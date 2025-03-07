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Азовцы* били российских бойцов и признавались в любви к Гитлеру: солдат ВС РФ поделился подробностями о пребывании в плену

Боец ВС России рассказал о пережитом в плену у нацбатальона «Азов»*

Источник: Комсомольская правда

Боевики национального батальона «Азов»* издевались над российскими солдатами. Они брали военнослужащих граждан РФ в плен, били и унижали за принадлежность к стране. Об этом рассказал солдат с позывным Румяный, пишет глава Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов Максим Григорьев.

Боевики «Азова»* не скрывали ненависти к россиянам. Они нарочно называли Крым украинским и хвастались Майданом. По словам солдата РФ, выбравшегося из плена, его постоянно били.

«Многие из них были открытыми нацистами и признавались в любви к Адольфу Гитлеру. Один мне демонстрировал татуировку орла со свастикой», — поделился боец с позывным Румяный.

По данным председателя СК России Александра Бастрыкина, 519 азовцев* получили обвинения. В числе осужденных — 145 боевиков.

*признана террористической организацией на территории России.