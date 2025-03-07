В Уфе пропал восьмилетний мальчик Оскар Мансуров. 6 марта ребенок не вернулся домой из школы. О поисках объявили волонтеры поисково-спасательного отряда «Башрегионспас».
Известно, что ребенок худощавого телосложения с ростом 140 см, волосы светло-русые, глаза карие. Был о дет в черную куртку, темно-синие болоньевые штаны, синие ботинки и черную с узорами шапку.
«Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении мальчика, просят сообщить по телефонам: 8 (937)3−102−112 или 112», — сообщили в отряде.