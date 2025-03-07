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В России могут увеличить пособие при рождении ребенка до 50 тысяч рублей

В настоящее время пособие без учета индексации составляет восемь тысяч рублей.

Источник: Аргументы и факты

Депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» во главе с председателем партии Сергеем Мироновым планируют представить в Госдуме законопроект, который предусматривает увеличение базового размера единовременного пособия при рождении ребенка до 50 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно проекту, предлагается внести изменения в закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», которые увеличат размер единовременного пособия при рождении ребенка до 50 тысяч рублей. В настоящее время, согласно действующим нормам, пособие без учета индексации составляет всего восемь тысяч рублей.

Миронов отметил, что с учетом индексации с 1 февраля, пособие на данный момент достигает почти 27 тысяч рублей. Однако в зависимости от региона могут варьироваться дополнительные выплаты, что создает неравные условия для семей.

Ранее сообщалось, что комитет Государственной думы по вопросам семьи, материнства и детства предлагает включить в перечень семей, которые получают единое пособие, семьи с доходом, который превышает величину прожиточного минимума на душу населения по меньшей мере на 10%.