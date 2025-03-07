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ВС РФ ликвидировали опорник ВСУ под Купянском и продвинулись на 500 метров

Кроме того, российские военные «перерезали» участок трассы Двуречная — Редкодуб.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные уничтожили опорный пункт Вооружённых сил Украины неподалёку от Купянска в Харьковской области, заявил Андрей Марочко.

Военный эксперт отметил, что в результате военнослужащие РФ продвинулись на 500 метров по направлению населённого пункта Петро-Ивановка.

Помимо этого, ВС РФ «перерезали» участок трассы Двуречная — Редкодуб неподалёку от Фиголевки.

«После подавления сопротивления и уничтожения опорного пункта противника в районе Фиголевки нашим войскам удалось продвинуться на 500 метров по направлению населенного пункта Петро-Ивановка. Юго-западнее Фиголевки ВС РФ физически перерезали участок трассы Двуречная — Редкодуб», — сказал Марочко в беседе с ТАСС.

Он также добавил, что за 24 часа российские военные на 300 метров продвинулись у населённого пункта Тополи, который был освобождён в феврале текущего года.

Ранее Марочко заявил, что военнослужащие РФ зашли в Голубовку и продолжают двигаться к Купянску.