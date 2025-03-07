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В Новосибирской области уволенному работнику помогли получить выплату

Прокуратура Болотнинского района Новосибирской области восстановила трудовые права местного жителя, которому не выплатили выходное пособие после увольнения.

Источник: Сиб.фм

По данным пресс-службы ведомства, мужчина обратился за защитой своих прав после того, как из-за медицинских показаний не смог продолжить работу на прежнем месте. Работодатель не смог предложить ему другую вакантную должность, поэтому трудовой договор расторгли. Однако положенное выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка выплачено не было.

В результате прокурор внес представление директору организации, после чего он полностью перечислил причитающуюся сумму бывшему работнику.

Ранее Сиб.фм писал о том, что новосибирцам рассказали о самозапрете на кредиты.