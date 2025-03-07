В Новосибирской области уволенному работнику помогли получить выплату

По данным пресс-службы ведомства, мужчина обратился за защитой своих прав после того, как из-за медицинских показаний не смог продолжить работу на прежнем месте. Работодатель не смог предложить ему другую вакантную должность, поэтому трудовой договор расторгли. Однако положенное выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка выплачено не было.
В результате прокурор внес представление директору организации, после чего он полностью перечислил причитающуюся сумму бывшему работнику.
Ранее Сиб.фм писал о том, что новосибирцам рассказали о самозапрете на кредиты.