В Новосибирской области уволенному работнику помогли получить выплату

По данным пресс-службы ведомства, мужчина обратился за защитой своих прав после того, как из-за медицинских показаний не смог продолжить работу на прежнем месте. Работодатель не смог предложить ему другую вакантную должность, поэтому трудовой договор расторгли. Однако положенное выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка выплачено не было.