Подготовка к Наурызнама началась в Казахстане

Обладая богатой историей и наполненный символикой обновления и единства, Наурызнама также способна стать ключевым туристическим брендом страны по аналогии с карнавалами в Рио-де-Жанейро, цветением сакуры в Японии, праздником Холи в Индии, Октоберфестом в Германии, фестивалями Сан-Фермин в Испании или Томатину. Формат десятидневной декады позволяет создать фестивальный цикл, где каждый день предлагает туристам новые впечатления, вовлекая их в традиции, гастрономию, этнические игры, национальную музыку, ремесла и современное искусство.