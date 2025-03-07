Подготовка к Наурызнама началась в Казахстане

В 2024 году по инициативе главы государства Касым-Жомарта Токаева утвержден новый формат празднования Наурыз мейрамы — декада Наурызнама, а также новый логотип праздника. Три тюльпана в едином логотипе «Наурыз» символизируют прошлое, настоящее и будущее Казахстана.
Исторически Наурызнама — это культурное наследие нашего народа, уходящее корнями в тысячелетия. Традиция празднования Наурыза в казахской культуре никогда не ограничивалась одним днем. Если Наурыз является международным праздником, который отмечают в Центральной Азии, Ближнем Востоке, Кавказе, Балканах, то Наурызнама — это исконно народный праздник Великой степи, длившийся не менее 8 дней. Об этом писали великий Абай, известный этнограф-ученый Машхур Жусип Копейулы.
Таким образом, Наурызнама — это не искусственная новация, а развитие традиционного уклада, в котором праздники всегда были многогранными и многодневными.
В 2024 году по всей стране в рамках декады было организовано более 800 мероприятий различного формата, включая выставки, фестивали, литературно-музыкальные вечера, благотворительные акции, культурно-спортивные события и многое другое.
Этот уникальный праздник объединяет людей разных возрастов и социальных групп, создавая атмосферу единства, взаимопонимания и уважения к национальным традициям.
Главная объединяющая идея Наурыза заключается в том, что праздник становится мостом между прошлым и настоящим, между разными культурами и традициями Казахстана.
В прошлогоднем поздравлении казахстанцев с Наурыз мейрамы президент Касым-Жомарт Токаев особо отметил, что «испокон веков наши предки встречали Наурыз как начало года. Сегодня Наурыз стал общенациональным праздником. Его ждут и отмечают все вместе, невзирая на этнические и религиозные различия».
Сегодняшний формат, при котором каждый день декады Наурызнама посвящен отдельному аспекту жизни общества, позволяет наполнить его глубоким смыслом, подчеркивая, что обновление должно затрагивать все сферы — от личных взаимоотношений до общественных ценностей.
Тематические дни, а именно:
- «Көрісу — Амал мерекесі» (день приветствий, теплых встреч и добрых пожеланий),
- «Қайырымдылық» (день благотворительности),
- ️ «Мәдениет және ұлттық салт-дәстүр» (день культуры и национальных традиций),
- ️ «Шаңырақ» (день семьи),
- ️ «Ұлттық киім» (день национальной одежды),
- ️ «Жаңару» (день обновления),
- ️ «Ұлттық спорт» (день национальных видов спорта),
- ️ «Ынтымақ» (день единства и солидарности),
- ️ «Жыл басы» (Новый год),
- «Тазару» (день очищения) —
отражают важнейшие аспекты казахстанской культуры и ценностей.
Кроме того, Наурызнама — это не только важный внутренний фактор укрепления единства, но и значимый элемент внешнего позиционирования Казахстана.
Обладая богатой историей и наполненный символикой обновления и единства, Наурызнама также способна стать ключевым туристическим брендом страны по аналогии с карнавалами в Рио-де-Жанейро, цветением сакуры в Японии, праздником Холи в Индии, Октоберфестом в Германии, фестивалями Сан-Фермин в Испании или Томатину. Формат десятидневной декады позволяет создать фестивальный цикл, где каждый день предлагает туристам новые впечатления, вовлекая их в традиции, гастрономию, этнические игры, национальную музыку, ремесла и современное искусство.
В этом году в рамках декады Наурызнама по всей стране запланировано проведение свыше 1,5 тыс. мероприятий, направленных на популяризацию традиций, культуры и истории народа.
В регионах пройдут различные мероприятия, включая флешмоб «Қамажай» в Астане, проект «Наурыз-Арбат» в Акмолинской области с участием представителей креативных индустрий и мастеров прикладного искусства, шествие «Кимешектер шеруі» в Кокшетау, в котором ожидается участие свыше 1 тыс. женщин, парад национальных костюмов «Ұлттық киім — ұлт бейнесі» в Актобе и многие другие.