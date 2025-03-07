В Хабаровском крае ужесточают правила торговли энергетиками

В Хабаровском крае готовятся ввести запрет на продажу энергетических напитков в социальных учреждениях. В региональном парламенте уже рассмотрели и поддержали соответствующий законопроект. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
На заседании комитета по промышленности, предпринимательству и инфраструктуре депутаты рассмотрели в первом чтении законопроект, который предлагает запретить продажу безалкогольных тонизирующих напитков, включая энергетические, в зданиях, где расположены образовательные, медицинские и спортивные учреждения.
Действие закона предлагается установить на шесть лет, начиная с 1 сентября 2025 года и заканчивая 1 сентября 2031 года.
За нарушение запрета предлагается установить ответственность. На заседании комитета также рассмотрели законопроект о внесении изменений в Кодекс Хабаровского края об административных правонарушениях.
Предлагается установить штрафы за нарушение запрета для граждан в размере от 1,5 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц — от 3 до 5 тысяч рублей, для предпринимателей — от 5 до 7 тысяч рублей, для юридических лиц — от 7 до 10 тысяч рублей. За повторное нарушение штрафы будут увеличены в 1,4−2,6 раза.
Составлять протоколы об административных правонарушениях будут должностные лица муниципалитетов края, а рассматривать дела — административные комиссии.
Напомним, с марта этого года энергетические напитки запрещено продавать несовершеннолетним.