В Хабаровском крае ужесточают правила торговли энергетиками

Предлагается установить штрафы за нарушение запрета для граждан в размере от 1,5 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц — от 3 до 5 тысяч рублей, для предпринимателей — от 5 до 7 тысяч рублей, для юридических лиц — от 7 до 10 тысяч рублей. За повторное нарушение штрафы будут увеличены в 1,4−2,6 раза.