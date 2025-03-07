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В Новосибирске выставлен на продажу самолет Diamond за 120 миллионов рублей

Самолёт ранее использовался для обучения пилотов.

Источник: Drom.ru

На одном из сайтов объявлений появилось сообщение о продаже легкого двухдвигательного самолета Diamond DA42NG 2016 года выпуска стоимостью 120 миллионов рублей.

Согласно объявлению, самолет имеет ресурс двигателя 948 моточасов и ранее использовался для обучения пилотов.

Максимальная взлетная масса самолета составляет 1900 кг, дальность полета — 2000 км. Лайнер способен находиться в воздухе более семи часов и подниматься на высоту 5486 м. Расход топлива — 39 л/час, объем бака — 290 л.

Продавец заявляет о наличии полного комплекта документов и действующего сертификата летной годности.