В Новосибирске выставлен на продажу самолет Diamond за 120 миллионов рублей

На одном из сайтов объявлений появилось сообщение о продаже легкого двухдвигательного самолета Diamond DA42NG 2016 года выпуска стоимостью 120 миллионов рублей.
Согласно объявлению, самолет имеет ресурс двигателя 948 моточасов и ранее использовался для обучения пилотов.
Максимальная взлетная масса самолета составляет 1900 кг, дальность полета — 2000 км. Лайнер способен находиться в воздухе более семи часов и подниматься на высоту 5486 м. Расход топлива — 39 л/час, объем бака — 290 л.
Продавец заявляет о наличии полного комплекта документов и действующего сертификата летной годности.