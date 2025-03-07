Ограничение движения автомобилей ввели в Кировском районе Новосибирска

В Центральном округе и Кировском районе Новосибирска ввели временное ограничение движения транспорта. Ограничение на улице Шевцовой продлятся до 9 марта, а на улице Костычева — до 18 марта.
— Ограничение на улице Шевцовой в районе частного дома № 24 связано с проведением ремонтных работ на водопроводе, а на улице Костычева в районе дома № 74/1 — с работами на теплотрассе, — сообщил пресс-центр мэрии Новосибирска.
Также в мэрии призывают водителей быть внимательнее на проезжей части, обращать внимание на дорожные знаки, информационные щиты и соблюдать правила дорожного движения.