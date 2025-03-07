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В парках Перми к Международному женскому дню пройдут концерты

Праздничные программы представят творческие коллективы города.

Источник: Комсомольская правда

Творческие коллективы Перми 8 марта поздравят женщин города с праздником. В городских парках к Международному женскому дню пройдут концерты «Весна в сердце».

Парк «Счастье есть» на ул. Маршала Рыбалко, 106 приглашает гостей к 11:00. Перед ними выступит эстрадно-вокальная студия Александры Сысоевой.

Также с 11:00 ждет парк им. Чехова на ул. Репина. Своим творчеством порадуют коллективы Орджоникидзевского района города.

За весенним настроением приглашает сад им. Миндовского на ул. Мира, 9. Здесь с 15:00 вновь выступит студия Александры Сысоевой.

«Этот замечательный день мы хотим отметить вместе с вами. Не упустите возможность подарить себе и своим близким яркие впечатления», — отметили в объединении «ПермьПарк».

В Перми к Международному женскому дню празднично подсветят телебашню. Иллюминацию 8 марта можно будет увидеть из разных точек города.