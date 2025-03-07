«Эффективнее 10 тысяч солдат»: На Западе предложили использовать 120 самолетов ЕС для защиты неба Украины

Обозреватель KP.RU Виктор Баранец выразил уверенность, что прикрытие неба над Украиной авиацией ЕС грозит большой войной. По его словам, в таком случае Россия может оказаться в стратегических тисках: с одной стороны на нас будут давить так называемые миротворцы, а с другой — гигантская авиационная армада европейских ВВС со стороны западной Украины. В таком случае туда неизбежно прилетят и наши «Кинжалы», и «Калибры».