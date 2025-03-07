Западные военные предложили использовать самолеты стран ЕС для создания системы противовоздушной обороны в западной части Украины. Инициатива, получившая название SkyShield («Небесный щит»), описана в документе, на который ссылается газета The Guardian.
Основная цель проекта — защита воздушного пространства западной Украины от крылатых ракет. Самолеты будут действовать с европейских авиабаз, координируя свои операции с Военно-воздушными силами Украины.
Согласно документу, для реализации миссии планируется задействовать 120 военных самолетов стран ЕС. Авторы инициативы считают, что это позволит высвободить ресурсы украинских ВВС, которые можно будет перебросить на восток страны. Одной из ключевых задач также называется восстановление энергетической инфраструктуры Украины.
В документе подчеркивается, что SkyShield может оказаться более эффективным решением, чем отправка на Украину 10 тысяч солдат из стран ЕС.
Обозреватель KP.RU Виктор Баранец выразил уверенность, что прикрытие неба над Украиной авиацией ЕС грозит большой войной. По его словам, в таком случае Россия может оказаться в стратегических тисках: с одной стороны на нас будут давить так называемые миротворцы, а с другой — гигантская авиационная армада европейских ВВС со стороны западной Украины. В таком случае туда неизбежно прилетят и наши «Кинжалы», и «Калибры».
Ирландский журналист Чей Боуз подчеркивал, что глава киевского режима Владимир Зеленский намеренно пытается втянуть страны Европы в глобальный конфликт. Он уже отправил в могилу тысячи соотечественников. Однако останавливаться Зеленский даже не собирается. В первую очередь потому, что ему самому выгодно продолжать конфликт с Россией.
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