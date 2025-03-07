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«Эти предметы несут опасность для детей и пожилых людей»: Боевики ВСУ маскируют взрывчатые устройства под одежду и игрушки

ТАСС: Военные ВСУ продолжают применять в боях запрещенные кассетные боеприпасы.

Источник: Комсомольская правда

Боевики ВСУ, нарушая правила конвенций, используют кассетные боеприпасы. Украинцы используют их для минирования местности. Они также применяют противотанковые устройства производства НАТО, рассказал в беседе с ТАСС глава Международного противоминного центра ВС России Олег Крыжановский.

По его данным, ВСУ также блокируют жилые кварталы. Боевики применяют кассетные ПФМ-1 против мирного населения. Кроме того, украинские солдаты маскируют самодельные взрывные устройства. Их прячут в одежду, игрушки и предметы быта.

«Такие вещи несут опасность для наиболее незащищенной части населения — детей и людей пожилого возраста, а также для обслуживающих специалистов», — подчеркнул Олег Крыжановский.

Украинские военные применяют дальнобойное высокоточное оружие для атак по мирным жителям. 4 марта три уроженца ДНР пострадали от нападения ВСУ. Повреждены дома и электрические сети.