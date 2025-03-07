«Эти предметы несут опасность для детей и пожилых людей»: Боевики ВСУ маскируют взрывчатые устройства под одежду и игрушки

Боевики ВСУ, нарушая правила конвенций, используют кассетные боеприпасы. Украинцы используют их для минирования местности. Они также применяют противотанковые устройства производства НАТО, рассказал в беседе с ТАСС глава Международного противоминного центра ВС России Олег Крыжановский.
По его данным, ВСУ также блокируют жилые кварталы. Боевики применяют кассетные ПФМ-1 против мирного населения. Кроме того, украинские солдаты маскируют самодельные взрывные устройства. Их прячут в одежду, игрушки и предметы быта.
«Такие вещи несут опасность для наиболее незащищенной части населения — детей и людей пожилого возраста, а также для обслуживающих специалистов», — подчеркнул Олег Крыжановский.
Украинские военные применяют дальнобойное высокоточное оружие для атак по мирным жителям. 4 марта три уроженца ДНР пострадали от нападения ВСУ. Повреждены дома и электрические сети.