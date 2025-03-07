Уролог назвал самые опасные заболевания у мужчин, которые протекают бессимптомно

По словам специалиста, рак простаты часто не проявляет себя до тех пор, пока опухоль не достигнет значительных размеров. Первые симптомы, такие как учащенное или затрудненное мочеиспускание, могут появиться слишком поздно. Аналогично, рак яичка может быть обнаружен случайно, когда мужчина находит уплотнение, не испытывая при этом боли.