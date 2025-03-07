После президентского решения омскому Арбитражу не хватает судей

Сообщается о трех вакансиях в аналогичном количестве судов.
В частности, потенциальным кандидатам предлагается заявиться на должность судьи Арбитражного суда Омской области. Примечательно, что во второй половине февраля 2025 года глава государства Владимир Путин постановил назначить в областной арбитраж нового судью — дебютантку Ольгу Базанову. Однако, судя по всему, этого кадрового решения оказалось недостаточно.
Еще одна вакансия судьи объявлена в Омском областном суде. Примечательно, что тем же президентским указом в должности судьи названной инстанции утвержден опытный служитель Фемиды Владислав Сторожук.
Наконец, третьей инстанцией, в которой заявлена вакансия судьи, является Первомайский районный суд города Омска.
Последним днем приема документов указано 7 апреля 2025 года.