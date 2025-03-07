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После президентского решения омскому Арбитражу не хватает судей

В пятницу, 7 марта 2025 года, Квалификационная коллегия судей Омской области объявила прием документов на вакантные посты в инстанции региона.

Источник: AP 2024

Сообщается о трех вакансиях в аналогичном количестве судов.

В частности, потенциальным кандидатам предлагается заявиться на должность судьи Арбитражного суда Омской области. Примечательно, что во второй половине февраля 2025 года глава государства Владимир Путин постановил назначить в областной арбитраж нового судью — дебютантку Ольгу Базанову. Однако, судя по всему, этого кадрового решения оказалось недостаточно.

Еще одна вакансия судьи объявлена в Омском областном суде. Примечательно, что тем же президентским указом в должности судьи названной инстанции утвержден опытный служитель Фемиды Владислав Сторожук.

Наконец, третьей инстанцией, в которой заявлена вакансия судьи, является Первомайский районный суд города Омска.

Последним днем приема документов указано 7 апреля 2025 года.