После президентского решения омскому Арбитражу не хватает судей

В частности, потенциальным кандидатам предлагается заявиться на должность судьи Арбитражного суда Омской области. Примечательно, что во второй половине февраля 2025 года глава государства Владимир Путин постановил назначить в областной арбитраж нового судью — дебютантку Ольгу Базанову. Однако, судя по всему, этого кадрового решения оказалось недостаточно.