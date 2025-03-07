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ГАИ Челябинской области проведет тотальные проверки в выходные

Госавтоинспекция Челябинской области проведет тотальные проверки в выходные, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сообщается, что речь идет об исключении из транспортного потока водителей в состоянии опьянения.

«Просим с пониманием относиться к таким проверкам, так как они направлены на обеспечение безопасности всех граждан и не занимают много времени. Проверки пройдут на всей территории региона», — говорится в комментарии.

Передать информацию о нетрезвом водителе можно через чат-бот Госавтоинспекции — beZdtp74_bot в мессенджере Telegram. Это сервис пока действует для жителей Челябинск, Копейска и Сосновского района.

«Информация тут же обрабатывается и незамедлительно передается ближайшим экипажам ДПС. Человек, сообщивший о пьяном водителе, остается анонимным для других пользователей чат-бота», — утверждают в ГАИ.