ГАИ Челябинской области проведет тотальные проверки в выходные

Сообщается, что речь идет об исключении из транспортного потока водителей в состоянии опьянения.
«Просим с пониманием относиться к таким проверкам, так как они направлены на обеспечение безопасности всех граждан и не занимают много времени. Проверки пройдут на всей территории региона», — говорится в комментарии.
Передать информацию о нетрезвом водителе можно через чат-бот Госавтоинспекции — beZdtp74_bot в мессенджере Telegram. Это сервис пока действует для жителей Челябинск, Копейска и Сосновского района.
«Информация тут же обрабатывается и незамедлительно передается ближайшим экипажам ДПС. Человек, сообщивший о пьяном водителе, остается анонимным для других пользователей чат-бота», — утверждают в ГАИ.