Рядом со станцией метро «Отрадное» построят школу

Город передал застройщику земельный участок в Алтуфьевском районе Северо-Восточного административного округа. Здесь возведут школу в рамках Адресной инвестиционной программы. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.
«На Алтуфьевском шоссе для жителей района за счет средств городского бюджета построят школу, рассчитанную на тысячу учеников. Для ее возведения город предоставил застройщику 1,9 гектара земли. Здание площадью более 17 тысяч квадратных метров будет соответствовать высоким требованиям, предъявляемым к объектам образования в столице. Здесь создадут все необходимые условия для всестороннего развития детей», — рассказал Максим Гаман.
Земельный участок расположен вблизи многоэтажной жилой застройки в нескольких минутах езды от станции метро «Отрадное» по адресу: Алтуфьевское шоссе, владение 53.
В Москве за счет средств бюджета реализуются крупные градостроительные проекты. Все они включены в Адресную инвестиционную программу. Для возведения этих объектов Департамент городского имущества подбирает и выделяет застройщикам земельные участки.
Возведение в Москве социальных объектов соответствует целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни».