Рядом со станцией метро «Отрадное» построят школу

«На Алтуфьевском шоссе для жителей района за счет средств городского бюджета построят школу, рассчитанную на тысячу учеников. Для ее возведения город предоставил застройщику 1,9 гектара земли. Здание площадью более 17 тысяч квадратных метров будет соответствовать высоким требованиям, предъявляемым к объектам образования в столице. Здесь создадут все необходимые условия для всестороннего развития детей», — рассказал Максим Гаман.