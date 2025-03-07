График движения поездов на МЦД-3 временно изменится

График движения поездов третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3) изменится в ночь с 7 на 8 и с 8 на 9 марта.
На Ленинградском направлении после 23:20 до 05:30 составы в сторону Ипподрома и Ленинградского вокзала проследуют мимо станций Левобережная, Ховрино, Грачевская и Моссельмаш без остановок. Последний поезд со всеми остановками из Зеленограда — Крюкова до Ленинградского вокзала отправится в 22:47, до Ипподрома — в 22:42.
Утром первый состав из Зеленограда — Крюкова до Ленинградского вокзала выйдет в 05:07, до Ипподрома — в 05:12. Интервалы с начала движения поездов до 07:00 частично увеличены до 20 минут.
На Казанском направлении интервалы после 23:00 будут увеличены до 30 минут, а с начала движения и до 07:00 — до 20 минут. Часть составов проследует укороченными маршрутами от и до станций Люберцы и Быково. Кроме того, изменится расписание и набор остановок у некоторых поездов дальнего пригорода.
На станции Митьково в сторону Зеленограда — Крюкова первый состав будет отправляться в 06:12, последний — в 00:02. В сторону Ипподрома первый поезд отправится в 05:43, последний — в 00:23.
Пассажирам рекомендуется планировать поездки заранее и сверяться с расписанием пригородных и городских поездов в приложениях «Метро Москвы», «Московский транспорт», а также на сайтах перевозчиков Казанского и Ленинградского направлений.