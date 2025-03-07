График движения поездов на МЦД-3 временно изменится

На Казанском направлении интервалы после 23:00 будут увеличены до 30 минут, а с начала движения и до 07:00 — до 20 минут. Часть составов проследует укороченными маршрутами от и до станций Люберцы и Быково. Кроме того, изменится расписание и набор остановок у некоторых поездов дальнего пригорода.