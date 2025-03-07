До Челябинской области после снегопадов доберутся ночные 20-градусные морозы

Холоднее всего сегодня в низинах — до −8, а на остальной территории области ожидается −4…+1, так что из свежего снега вполне можно будет лепить снеговиков. В ночь на 8 марта при прояснении похолодает до −19, днём продолжатся снегопады, будет от ноля до −5. А в ночь на воскресенье ударят уже 20-градусные морозы, и лишь на крайнем западе, где расположены Аша, Сим и другие населённые пункты, окажется заметно теплее, до −10. Днём — уже −3…-8, без существенных осадков.