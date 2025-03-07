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До Челябинской области после снегопадов доберутся ночные 20-градусные морозы

В пятницу, 7 марта, в Челябинской области ожидается небольшой, временами мокрый снег. Ветер окажется очень слабым, а уличные термометры будут радовать. Подробнее о погоде на этот день, а также все выходные, на которые приходится 8 Марта, выяснили в местном отделении Гидрометцентра.

Сейчас в Ричмонде: +2° 4 м/с 55% 754 мм рт. ст. +4°
Источник: Pchela.News

Холоднее всего сегодня в низинах — до −8, а на остальной территории области ожидается −4…+1, так что из свежего снега вполне можно будет лепить снеговиков. В ночь на 8 марта при прояснении похолодает до −19, днём продолжатся снегопады, будет от ноля до −5. А в ночь на воскресенье ударят уже 20-градусные морозы, и лишь на крайнем западе, где расположены Аша, Сим и другие населённые пункты, окажется заметно теплее, до −10. Днём — уже −3…-8, без существенных осадков.

В Челябинске облачность с прояснениями и небольшой снег ожидаются всю пятницу и субботу. При этом плавно будет холодать: сегодня −1…-3, завтра — до −2…-4, в воскресенье — уже −4…-6, по ночам — от −12 до −19. А, по данным «Яндекс. Погоды», на следующей неделе может пойти даже дождь.