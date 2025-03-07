Акимат против киосков: еще 13 объектов снесли в Алматы

Напомним, что с 4 февраля управление предпринимательства и инвестиций совместно с рабочей группой приступило к ликвидации объектов уличной торговли по всему Алматы. На сегодня демонтировано более 300 НТО, расположенных на землях государственного фонда, а также 222 развлекательных аппарата. Кроме того, зафиксировано 32 капитальных строения, прочно закрепленных на земельных участках, по которым инициированы иски в суд для принудительного демонтажа.