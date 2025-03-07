Акимат против киосков: еще 13 объектов снесли в Алматы

Сообщается, что в период с 20 по 27 января владельцам 13 незаконных объектов были вручены уведомления о добровольном сносе, в результате чего было демонтировано 9 киосков, расположенных по следующим адресам: улица Таттимбета, 9/1; улица Кажымукана, 10а и 32; Жибек жолы, 64; улица Калдаякова, 17; Пушкина, 26; микрорайон Думан-2, 25 и в районе «Медео». Также сотрудниками аппарата акимата демонтированы 4 НТО по адресам: пр. Жибек жолы, 47; пр. Райымбек батыра, 100/1; улица Таттимбета, 9/1; улица Шашкина, 21.
Все запланированные демонтажные работы в районе завершены, незаконные киоски убраны.
В то же время шесть объектов, расположенные в районе улиц Жангельдина, 22/1; Чайкиной, 3; Жолдасбекова, 9/1; Самал-2, 2А; Таттимбета, 9/1; Пушкина, ½ и парка имени 28 гвардейцев-панфиловцев, являются капитальными строениями, и их список направлен в департамент управления земельных ресурсов и управление градостроительного контроля для принятия дальнейших мер.
Напомним, что с 4 февраля управление предпринимательства и инвестиций совместно с рабочей группой приступило к ликвидации объектов уличной торговли по всему Алматы. На сегодня демонтировано более 300 НТО, расположенных на землях государственного фонда, а также 222 развлекательных аппарата. Кроме того, зафиксировано 32 капитальных строения, прочно закрепленных на земельных участках, по которым инициированы иски в суд для принудительного демонтажа.
Работы по демонтажу оставшихся 210 НТО завершатся до 15 марта, коммунальные службы продолжают отключение незаконно подключенных инженерных сетей этих объектов.