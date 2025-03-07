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Челябинцам грозят штрафы за готовку на старых газовых плитах

Прокуратура рассказала, как челябинцам избежать штрафа за использование старых газовых плит.

Источник: Комсомольская правда

В прокуратуре Челябинской области предупредили о крупных штрафах, которые грозят хозяевам старых газовых плит.

Как рассказали в надзорном ведомстве, у каждой плиты есть нормативный срок службы. Этот срок может быть разным. Его устанавливает производитель и указывает в документах на товар. Когда такой срок истекает, плиту считают небезопасной. За ее использование могут назначить штраф по административной статье о нарушении правил использования газового оборудования. Придется заплатить от 5 до 10 тыс. рублей.

Штрафа можно избежать. Для этого придется либо купить новую плиту, либо вызвать газовщиков. Специалисты проведут проверку. Если неисправностей в плите не обнаружат, то срок ее эксплуатации продлят. Когда этот дополнительный срок завершится, проверку потребуется провести снова.