Челябинцам грозят штрафы за готовку на старых газовых плитах

Как рассказали в надзорном ведомстве, у каждой плиты есть нормативный срок службы. Этот срок может быть разным. Его устанавливает производитель и указывает в документах на товар. Когда такой срок истекает, плиту считают небезопасной. За ее использование могут назначить штраф по административной статье о нарушении правил использования газового оборудования. Придется заплатить от 5 до 10 тыс. рублей.