Челябинцам грозят штрафы за готовку на старых газовых плитах

В прокуратуре Челябинской области предупредили о крупных штрафах, которые грозят хозяевам старых газовых плит.
Как рассказали в надзорном ведомстве, у каждой плиты есть нормативный срок службы. Этот срок может быть разным. Его устанавливает производитель и указывает в документах на товар. Когда такой срок истекает, плиту считают небезопасной. За ее использование могут назначить штраф по административной статье о нарушении правил использования газового оборудования. Придется заплатить от 5 до 10 тыс. рублей.
Штрафа можно избежать. Для этого придется либо купить новую плиту, либо вызвать газовщиков. Специалисты проведут проверку. Если неисправностей в плите не обнаружат, то срок ее эксплуатации продлят. Когда этот дополнительный срок завершится, проверку потребуется провести снова.