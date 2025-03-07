Ветераны труда из Листвянки пожаловались на отсутствие льгот на проезд в Иркутск

Ветераны труда из Листвянки пожаловались на отсутствие льгот на проезд. Как сообщает Народный фронт Иркутской области, пенсионерам поездка до Иркутска выходит в 560 рублей. На самом деле льготы есть, но вот их использование ограничено — понедельник, среда и пятница. Так ещё и действует на конкретные периоды времени.
— Среди ветрено труда есть и много работников байкальского музея и лимнологического института. Жители не успевают решить все дела, например, посетить врачей, юристов, побывать в гостях у детей, — поделились в Народном фронте.
Льгота в виде бесплатного проезда по маршруту № 526 есть только у одного частника. Второй же заявил, что по ряду причин это нерентабельно. Народный фронт Иркутской области обратился в администрацию Иркутского района, минсоцразвития и Службу по тарифам региона с просьбой проверить заявление ветеранов и найти решение проблемы.