Ветераны труда из Листвянки пожаловались на отсутствие льгот на проезд в Иркутск

Ветераны труда из Листвянки пожаловались на отсутствие льгот на проезд. Как сообщает Народный фронт Иркутской области, пенсионерам поездка до Иркутска выходит в 560 рублей. На самом деле льготы есть, но вот их использование ограничено — понедельник, среда и пятница. Так ещё и действует на конкретные периоды времени.