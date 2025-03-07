В Уфе начали снос последнего дома, мешающего реконструкции улицы Пугачёва. О том, что вскоре продолжатся работы в рамках проекта «Южные ворота» сообщил в соцсетях мэр Ратмир Мавлиев.
«С 2022 года выполнен огромный объем работ. Изъято 147 земельных участков с расположенными на них объектами недвижимости — это 411 собственников. Выплачено более 2 миллиардов рублей возмещения.», — уточнил глава столичной администрации.
По планам, реконструкция улицы завершится в 3 квартале этого года. Ранее звучал срок 1 сентября.
Напомним, обновленную улицу должны были сдать 25 ноября 2023 года, затем сроки были отодвинуты до 30 июня 2024 года. Новый срок исполнения контракта был намечен на 31 декабря этого года, но затем перенесен на 2025 год. Основная причина затягивания — суды с собственниками зданий, которые предназначены под снос. Около новой транспортной развязки на пересечении с ул. Пугачева и ул. Генерала Рыленко оставались два нерасселенных дома, с которыми до последнего продолжались суды, решения обжаловались в апелляции.