В Уфе начали снос последнего дома, мешающего реконструкции улицы Пугачёва

Напомним, обновленную улицу должны были сдать 25 ноября 2023 года, затем сроки были отодвинуты до 30 июня 2024 года. Новый срок исполнения контракта был намечен на 31 декабря этого года, но затем перенесен на 2025 год. Основная причина затягивания — суды с собственниками зданий, которые предназначены под снос. Около новой транспортной развязки на пересечении с ул. Пугачева и ул. Генерала Рыленко оставались два нерасселенных дома, с которыми до последнего продолжались суды, решения обжаловались в апелляции.