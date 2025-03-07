В оранжерее омского эко-центра распустились диковинные цветы

Одним из первых уже начинают появляться мушмула и камелия, а на кипарисе уже появились шишки. Цитрусовые пока лишь формируют бутоны, а стрелиция выпустила всего один цветонос. Самым приятным сюрпризом стало появление завязи на инжире. Ранее мы рассказывали, что погода на 7 марта будет не очень весенней.