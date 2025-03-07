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В оранжерее омского эко-центра распустились диковинные цветы

Сотрудники оранжереи рассказали, как чувствуют приближение весны цветы.

Источник: Комсомольская правда

В оранжерее омского эко-центра расцвела стрелиция. Снимком растения поделились специалисты центра в официальной группе. Как рассказали сотрудники, растения уже чувствуют приближение весны.

«Хотя весна и не спешит в наш регион, а оранжерея не может еще порадовать массовыми цветениями. Однако зелень уже присутствует, растения начинают пробуждаться», — рассказали биологи.

Одним из первых уже начинают появляться мушмула и камелия, а на кипарисе уже появились шишки. Цитрусовые пока лишь формируют бутоны, а стрелиция выпустила всего один цветонос. Самым приятным сюрпризом стало появление завязи на инжире. Ранее мы рассказывали, что погода на 7 марта будет не очень весенней.