В оранжерее омского эко-центра распустились диковинные цветы

В оранжерее омского эко-центра расцвела стрелиция. Снимком растения поделились специалисты центра в официальной группе. Как рассказали сотрудники, растения уже чувствуют приближение весны.
«Хотя весна и не спешит в наш регион, а оранжерея не может еще порадовать массовыми цветениями. Однако зелень уже присутствует, растения начинают пробуждаться», — рассказали биологи.
Одним из первых уже начинают появляться мушмула и камелия, а на кипарисе уже появились шишки. Цитрусовые пока лишь формируют бутоны, а стрелиция выпустила всего один цветонос. Самым приятным сюрпризом стало появление завязи на инжире. Ранее мы рассказывали, что погода на 7 марта будет не очень весенней.