На праздничных выходных в Уфе пройдут сельскохозяйственные ярмарки

В субботу торговые точки будут организованы на участке дороги по улице Правды от Ухтомского до Новороссийской, возле парка «Волна», на площадке по улице Рабкоров, 20, на площади имени Серго Орджоникидзе и перед Дворцами спорта и молодежи.