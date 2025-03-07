Из каких стран Казахстан импортирует цветы

В 2024 году в Казахстан завезли 12,3 тысячи тонн срезанных цветов и бутонов на 93,5 миллиона долларов. Тогда как в 2023-м сумма была меньше — 61,2 млн долларов и 8,2 тысячи тонн.
Цветы были ввезены в Казахстан из 53 стран мира, преимущественно из Европы, Южной Америки и Африки.
Крупнейшие страны-поставщики цветов в республику:
- Эквадор — 6,4 тысячи тонн;
- Нидерланды — 2,3 тысячи тонн;
- Китай — 1,1 тысяч тонн;
- Колумбия — 978 тонн;
- Кения — 975 тонн.
При этом, с января по декабрь 2024 года Казахстан экспортировал 1,5 тысячи тонн срезанных цветов и бутонов для букетов в страны СНГ.