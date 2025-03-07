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Из каких стран Казахстан импортирует цветы

АСТАНА, 7 мар — Sputnik. Бюро национальной статистики Казахстана привело данные по импорту цветов в республику.

Источник: Sputnik.kz

В 2024 году в Казахстан завезли 12,3 тысячи тонн срезанных цветов и бутонов на 93,5 миллиона долларов. Тогда как в 2023-м сумма была меньше — 61,2 млн долларов и 8,2 тысячи тонн.

Цветы были ввезены в Казахстан из 53 стран мира, преимущественно из Европы, Южной Америки и Африки.

Крупнейшие страны-поставщики цветов в республику:

  • Эквадор — 6,4 тысячи тонн;
  • Нидерланды — 2,3 тысячи тонн;
  • Китай — 1,1 тысяч тонн;
  • Колумбия — 978 тонн;
  • Кения — 975 тонн.

При этом, с января по декабрь 2024 года Казахстан экспортировал 1,5 тысячи тонн срезанных цветов и бутонов для букетов в страны СНГ.