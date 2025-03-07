В Ростове «Бессмертный полк» пройдёт в обычном формате

В Ростове-на-Дону девятого мая шествие «Бессмертного полка» пройдет в традиционном очном формате. Об этом сообщает DonDay со ссылкой на слова координатора движения Андрея Кудрякова.
Традиционных шествий последние два года не было. Предполагается, что колонны людей с портретами фронтовиков пройдут от площади Карла Маркса по Советской улице, Театральной площади, Большой Садовой улицы до проспекта Соколова.
Обычно в шествии «Бессмертного полка» в Ростове принимают участие несколько тысяч человек. Оно начинается сразу после завершения военного парада.