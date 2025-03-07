Стоимость обучения в хабаровских вузах 2025−2026 может снова подорожать

Приемная кампания в вузах Хабаровска в 2025 году начнется с 20 июня, и пока старшеклассники готовятся к ЕГЭ, самое время узнать, как поднимутся цены на платное высшее образование на 2025/2026 учебный год.
Традиционно самым затратным остается очная форма обучения. Особенно ощутимо это при поступлении в магистратуру. Несмотря на высокие цены, многие выпускники школ предпочитают более короткие программы: четырехлетний бакалавриат или специалитет длительностью от пяти лет.
Тенденция роста стоимости образования продолжает сохраняться: на многие популярные направления цена за семестр уже превысила отметку в 250 тысяч рублей. Это заставляет будущих студентов более тщательно планировать свой образовательный путь и заранее искать возможности для оплаты учебы.
По-прежнему среди хабаровских вузов лидируют Дальневосточный государственный университет путей сообщения (ДВГУПС) и Тихоокеанский университет (ТОГУ).
На рынке труда Хабаровска наблюдается интересный контраст между престижными и востребованными профессиями. В числе самых уважаемых специальностей значатся дизайнеры, IT-специалисты, медицинские работники, преподаватели и психологи. Однако реальность трудоустройства показывает другой расклад: работодатели активно ищут персонал в сфере обслуживания, ресторанного бизнеса, торговли и строительства.
Что касается оплаты труда, то здесь безусловными лидерами являются IT-специалисты и руководители различного уровня. В число самых высокооплачиваемых профессий также входят дальнобойщики, специалисты строительной отрасли и работники сельского хозяйства. Такие данные были обнародованы сервисом «Авито. Работа» по результатам анализа рынка за 2024 год.
Несмотря на обилие вакансий, высшее образование продолжает оставаться приоритетным для многих выпускников школ. Однако путь к студенческому билету становится все более затратным. По информации Минобрнауки РФ, в 2023 году произошел значительный рост стоимости обучения — более чем на 9% для первокурсников. Для последующих курсов повышение было привязано к уровню инфляции. В 2024 году, по данным Высшей школы экономики, стоимость обучения увеличилась еще на 8,4%. Перспективы роста цен на 2025 год пока остаются неопределенными.
Стоимость платных образовательных услуг на 2024/2025.
ТОГУ.
Тихоокеанский государственный университет — один из самых востребованных вузов в Хабаровском крае. В настоящее время будущие студенты имеют возможность изучить стоимость обучения за 2024 год, при этом обновленная информация о ценах будет опубликована на официальном сайте университета не позднее 20 июня.
Что касается стоимости образовательных программ, то наиболее доступным вариантом является обучение по направлениям «Прикладная математика», «Юриспруденция» и «Менеджмент» — годовой платеж составляет 191 500 рублей. К категории среднего ценового сегмента относятся специальности «Архитектура», «Строительство», «Дизайн архитектурной среды» и «Информатика и вычислительная техника» — за них придется заплатить 216 800 рублей в год.
Примечательно, что «Нефтегазовое дело» оказалось дороже вышеперечисленных направлений и обходится студентам в 253 500 рублей ежегодно. Однако абсолютным лидером по стоимости обучения стал факультет «Дизайн», где годовой платеж достигает 378 500 рублей, что делает его самым дорогим направлением в ТОГУ.
ДВГУПС.
В Дальневосточном государственном университете путей сообщения сформировался четкий ценовой диапазон на обучение по различным специальностям. Самыми доступными направлениями оказались гуманитарные и экономические специальности: «Таможенное дело», «Психология служебной деятельности», «Юриспруденция», «Туризм», «Экономика», «Прикладная математика и информатика», «Торговое дело» составила от 191 300 рублей в год.
В средней ценовой категории расположились технические направления, связанные со строительством и IT-сферой: «Градостроительство», «Строительство», «Пожарная безопасность», «Прикладная информатика», «Программная инженерия», «Электроэнергетика и электротехника», «Инфокоммуникационные технологии и системы связи», «Машиностроение». Стоимость образования по этим специальностям составляет 214 700 рублей в год.
Безусловным лидером по стоимости стало «Нефтегазовое дело» — это направление является самым дорогим в университете, с годовой оплатой в размере 266 100 рублей. Такая цена обусловлена высокой востребованностью специалистов нефтегазовой отрасли на рынке труда и сложностью получаемых знаний и навыков.
Важно отметить, что все указанные цены актуальны на 2024 год и могут быть скорректированы в следующем учебном году.
ДВГМУ.
В Дальневосточном государственном медицинском университете учатся будущие врачи, провизоры, клинические психологи, социальные работники, специалисты среднего медицинского фармацевтического звена. В настоящее время будущие студенты могут ознакомиться со стоимостью обучения за 2024 год. Важно отметить, что приказ «О становлении стоимости обучения на контрактно-договорной основе в 2025—2026 учебном году» в ДВГМУ еще не утвержден. Обновленные сведения будут опубликованы на официальном сайте университета после 20 июня.
Что касается стоимости обучения по программам прошлого года, то наиболее доступным вариантом является направление «Сестринское дело» — 52 000 рублей в год. Классическая медицина, представленная такими специальностями как «Фармация», «Педиатрия», «Хирургия», «Акушерство и гинекология», обходится студентам от 250 000 рублей в год. Самым дорогим направлением является «Стоматология» — годовой платеж составляет от 260 000 рублей.
Востребованным и дорогим вузом также остается и хабаровский филиал РАНХиГС. Обучение по направлениям: «Экономика», «Управление персоналом», «Менеджмент», «Государственное и муниципальное управление», «Финансы и кредит», «Юриспруденция» на очной основе, по данным 2024 года, стоило 221 900 рублей за год, но, как отметили в приемной комиссии, институт предоставляет скидки. Полный список будет подготовлен после 20 июня.
ПИ ТОГУ.
Педагогическое образование в Педагогическом институте ТОГУ также востребовано. Пока на сайте предоставлена информация за 2024 год.
Будущие учителя математики, истории искусств, ИЗО, педагоги проф- и допобразования, филологи и лингвисты за свое образование платили от 191 500 рублей в год.
Стоит напомнить, что в большинстве хабаровских вузов действует система скидок для тех, кто оплачивает обучение заранее, или набравших наибольшее количество баллов. С другой стороны, указанная в договоре сумма может увеличиваться в некоторых вузах в зависимости от инфляции.