Стоимость обучения в хабаровских вузах 2025−2026 может снова подорожать

Несмотря на обилие вакансий, высшее образование продолжает оставаться приоритетным для многих выпускников школ. Однако путь к студенческому билету становится все более затратным. По информации Минобрнауки РФ, в 2023 году произошел значительный рост стоимости обучения — более чем на 9% для первокурсников. Для последующих курсов повышение было привязано к уровню инфляции. В 2024 году, по данным Высшей школы экономики, стоимость обучения увеличилась еще на 8,4%. Перспективы роста цен на 2025 год пока остаются неопределенными.