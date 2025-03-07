В школах Казахстана изменили правила питания

Документ регулирует организацию питания, режим, состав рациона и требования к качеству продуктов.
Питание в больницах
Приказом предусмотрены основные диеты с возможностью корректировки по показаниям. Питание назначает дежурный врач, оно фиксируется в истории болезни и передается в пищеблок.
Введен четырехразовый режим питания, при необходимости — до шестиразового. Приготовление еды контролируют старший повар и врач-диетолог. Запрещено использование ГМО-продуктов, мяса птицы механической обвалки и коллагенсодержащего сырья. Строго соблюдаются санитарные нормы, контроль за качеством блюд и медобследованием персонала.
Что можно, а что нет в школах и детсадах
В образовании стандарты охватывают меню, режимы и формы питания (самостоятельное приготовление, аутсорсинг или кейтеринг), но для детсадов кейтеринг запрещен. Введены модели питания: стандартное меню или мультипрофильное с выбором блюд (шведский стол, ланч-пакеты). Кратность питания варьируется от одноразового до шестиразового в зависимости от времени пребывания детей. Медработники контролируют качество блюд, соблюдение диет и санитарные нормы.
Особое внимание уделено качеству продуктов и их хранению. Запрещены ГМО, продукты с истекшим сроком годности, без маркировки или с нарушением условий хранения. В рационе предусмотрено 75 процентов продуктов растительного происхождения, ограничено содержание соли и сахара, обязательно использование йодированной соли. Для мясных блюд допускается конина, говядина, курица и индейка без кожи. Напитки — негазированная вода, молочные продукты, компоты и фруктовые чаи.