В школах Казахстана изменили правила питания

В образовании стандарты охватывают меню, режимы и формы питания (самостоятельное приготовление, аутсорсинг или кейтеринг), но для детсадов кейтеринг запрещен. Введены модели питания: стандартное меню или мультипрофильное с выбором блюд (шведский стол, ланч-пакеты). Кратность питания варьируется от одноразового до шестиразового в зависимости от времени пребывания детей. Медработники контролируют качество блюд, соблюдение диет и санитарные нормы.