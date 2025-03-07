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На омской телебашне 7 и 8 марта включат праздничную подсветку

Таким образом омички получат несколько минут радости в Международный женский день.

Источник: Комсомольская правда

В Омске на световой башне у Телецентра сегодня вечером засияет праздничная подсветка к 8 марта. Таким образом власти хотят поднять настроение всем женщинам и юным девушкам к празднику.

Подсветка будет гореть на башне сегодня и завтра. На фасаде появится следующий текст: «8 Марта. Международный женский день! С праздником, дорогие женщины!».

Световое шоу начнется с 19.30 и продлится до полуночи 7 и 8 марта. Также текст будет сопровождаться праздничным оформлением в виде бабочек, сердечек, цветов и солнышка.

Ранее мы писали, что омич сделал самый дорогой подарок, купив автомобиль на маркетплейсе.