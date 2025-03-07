WTA вводит теннисисткам декрет — в организации состоит и белоруска Соболенко

Женская теннисная ассоциация (WTA) приняла решение о том, что запускает специальную программу выплат спортсменкам комплексных пособий по материнству. Как пишет Sputnik.by, программу будет реализовывать специальный материнский фонд WTA, который уже создан совместно с государственным инвестиционным фондом Саудовской Аравии.
По установленным организацией правилам, оплачиваемый декретный отпуск будет предоставляться на период, не превышающий двенадцати календарных месяцев. Помимо этого, условия программы позволяют теннисисткам иметь возможность получения грантов на лечение бесплодия.
Фактически единственным определяющим критерием для участия в программе является выступление в определенном количестве турниров под эгидой WTA, а также получение специального рейтинга.
К слову, данная инициатива WTA является первой подобного рода в женском спорте. Добавим, что в WTA состоят белоруски — экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко и действующая первая ракетка Арина Соболенко.
Добавим, что не так давно Арина Соболенко сказала, что хочет родить ребенка до 35 лет (тут про это).
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