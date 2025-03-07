В Красноярском крае до 23 марта усилили меры безопасности на дорогах

С этой недели и до 23 марта в Красноярском крае сотрудники Госавтоинспекции работают в усиленном режиме. Как рассказала пресс-служба ведомства, на дороги региона вывели дополнительные экипажи ДПС, а на самых аварийно-опасных участках полицейские проводят «скрытое патрулирование».