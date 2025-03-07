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В Красноярском крае до 23 марта усилили меры безопасности на дорогах

В марте красноярские госавтоинспекторы будут работать в усиленном режиме.

Источник: УГИБДД РФ по Красноярскому краю

С этой недели и до 23 марта в Красноярском крае сотрудники Госавтоинспекции работают в усиленном режиме. Как рассказала пресс-служба ведомства, на дороги региона вывели дополнительные экипажи ДПС, а на самых аварийно-опасных участках полицейские проводят «скрытое патрулирование».

Кроме того, особое внимание уделяется профилактике пьяного вождения. Сообщить о подозрительном поведении на трассах можно по телефону «Синей линии»: 263−10−19.

Ранее мы писали, что жителей Октябрьского района информируют о мерах предосторожности в период весеннего паводка.