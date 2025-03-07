53 села в Казахстане впервые подключат к водоснабжению

Кроме того, учитывая социальную значимость данных проектов, принято решение о выделении дополнительного финансирования из Специального государственного фонда в 2025 году. В настоящее время на реализацию 4 проектов в Северо-Казахстанской области дополнительно предусмотрено 20,9 миллиарда тенге. В результате реализации данных проектов все населенные пункты, расположенные в зоне групповых водопроводов, будут обеспечены централизованным водоснабжением на 100 процентов.