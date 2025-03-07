53 села в Казахстане впервые подключат к водоснабжению

В ответ на депутатский вопрос Бектенов сообщил, что в 9 областях страны будут построены и реконструированы водопроводы, на проекты будет выделено более 44 миллиардов тенге.
Это Акмолинская, Атырауская, Алматинская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская, Западно-Казахстанская, Северо-Казахстанская области, а также область Улытау.
В результате реализации данных проектов в 411 населенных пунктах будет улучшена система обеспечения чистой питьевой водой, а 53 населенных пункта впервые подключатся к централизованной системе водоснабжения.
В частности, в Северо-Казахстанской области реализуется 9 проектов по реконструкции и строительству групповых водопроводов.
В результате реализации этих проектов будет построено 1,3 тысячи километров водопроводных сетей, что позволит улучшить систему водоснабжения в 181 населенном пункте Северо-Казахстанской области и подключить к централизованной системе водоснабжения еще 35 населенных пунктов. В республиканском бюджете на 2025 год на реализацию данных проектов предусмотрено 11,7 миллиарда тенге.
Кроме того, учитывая социальную значимость данных проектов, принято решение о выделении дополнительного финансирования из Специального государственного фонда в 2025 году. В настоящее время на реализацию 4 проектов в Северо-Казахстанской области дополнительно предусмотрено 20,9 миллиарда тенге. В результате реализации данных проектов все населенные пункты, расположенные в зоне групповых водопроводов, будут обеспечены централизованным водоснабжением на 100 процентов.