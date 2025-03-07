Топ-5 новостей в Молдове 7 марта

1. Скоро жилье в Молдове так просто не купить, даже за валюту: Только через банк, доказав происхождение денег, — диаспора получит очередную пощёчину.
2. Почему жители Украины в «черном» списке молдавских риелторов — им не хотят сдавать квартиры: «После себя оставляют такой беспорядок, вплоть до презервативов в морозилке, выносят из квартиры даже телевизоры».
3. В Кишиневе шестилетний ребенок скончался от менингита: Врачи полтора часа бились за его жизнь, но спасти не смогли.
4. Жители Молдовы скупают квартиры в Одессе, убегают от «хороших времен»: Цены на жилье с видом на море намного ниже — рассказываем, как приобрести недвижимость.
5. «Советское наследие» в виде дворцов культуры, больниц и баз отдыха — это проблема: Почему власть считает, что социальные объекты Молдове не нужны.