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Топ-5 новостей в Молдове 7 марта

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро пятницы, 7 марта 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

1. Скоро жилье в Молдове так просто не купить, даже за валюту: Только через банк, доказав происхождение денег, — диаспора получит очередную пощёчину.

2. Почему жители Украины в «черном» списке молдавских риелторов — им не хотят сдавать квартиры: «После себя оставляют такой беспорядок, вплоть до презервативов в морозилке, выносят из квартиры даже телевизоры».

3. В Кишиневе шестилетний ребенок скончался от менингита: Врачи полтора часа бились за его жизнь, но спасти не смогли.

4. Жители Молдовы скупают квартиры в Одессе, убегают от «хороших времен»: Цены на жилье с видом на море намного ниже — рассказываем, как приобрести недвижимость.

5. «Советское наследие» в виде дворцов культуры, больниц и баз отдыха — это проблема: Почему власть считает, что социальные объекты Молдове не нужны.